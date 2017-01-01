В Литве вступает в силу ряд новых правовых актов

ВИЛЬНЮС, 1 янв — РИА Новости. Ряд новых правовых актов вступает в силу в Литве с 1 января.

Основным является государственный бюджет на 2017 год. "Дефицит сектора центральной власти предусмотрен в размере 0,7% ВВП. Структурный дефицит сектора власти в 2017 году в Литве составит 1,2% ВВП. Доходы госбюджета страны, включая средства помощи Евросоюза и других международных организаций составят 8,519 миллиарда евро, а ассигнования — 9,07 миллиарда евро", — говорится в документе.

С января в Литве увеличивается также размер пенсии, в среднем — на 20 евро. "Средний размер пенсии при условии обязательного стажа работы с 1 января будет увеличен до 287,57 евро, в бюджете предусматривается на повышение пенсий 167,4 миллиона евро", — говорится в сообщении пресс-службы парламента Литвы.

Вносятся изменения и в налоговое законодательство. С 1 января с 200 до 310 евро увеличится необлагаемый налогами минимум, также изменится формула его применения. Вступает в действие 19 статья "Закона об НДС". "Появится пятипроцентная льгота на некомпенсируемые рецептурные лекарства, если стоимость лекарства превышает 300 евро", — говорится в документе. Кроме того, товары без учета НДС теперь можно будет приобрести только в магазинах беспошлинной торговли, находящиеся в аэропортах и морских портах Литвы. С весны увеличатся акцизы на алкоголь: на крепкие алкогольные напитки — на 23%, на вино и пиво — на 112%.

Также дорожают бизнес-удостоверения, дающие право предоставлять услуги в различных сферах деятельности на всей территории страны. Бизнес-удостоверения станут дороже на 99 евро, их стоимость составит 684 евро в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. При этом в некоторых небольших населенных пунктах стоимость получения удостоверения снижается.

Обновлен также кодекс административных преступлений. "Такого наказания как арест за административное нарушение не останется, максимальный штраф за преступление увеличивается с 289 до 6 тысяч евро", — говорится в документе.