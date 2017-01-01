Полиция оцепила атакованный клуб в Стамбуле, ведется патрулирование с моря
04:2501.01.2017
(обновлено: 12:01 01.01.2017)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. После атаки террориста в костюме Санта-Клауса на ночной клуб в Стамбуле полиция оцепила здание, ведется патрулирование со стороны моря, пишет газета Hurriyet.
Ночной клуб Reina расположен на европейской стороне Стамбула, на берегу пролива Босфор — в него посетители прыгали, в панике спасаясь от нападавшего.
Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин назвал нападение вооруженного мужчины на клуб терактом. В результате атаки погибли не менее 35 человек, порядка 40 получили ранения. Ранее сообщалось, что преступник все еще в здании клуба.
На данный момент у газеты Hurriyet нет сведений о том, находятся ли все еще внутри клуба террористы.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист в костюме Санта-Клауса застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.