Турецкий спецназ обыскивает помещение атакованного ночного клуба в Стамбуле
03:1201.01.2017
(обновлено: 03:24 01.01.2017)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Полицейский спецназ и взрывотехники обыскивают ночной клуб в Стамбуле, в котором произошло вооруженное нападение, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
Ранее сообщалось, что два злоумышленника в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили беспорядочную стрельбу. Один из нападавших все еще находится в здании, которое окружено полицией.
В результате нападения погибли не менее двух человек, от 40 до 60 могли получить ранения.