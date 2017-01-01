Турецкий спецназ обыскивает помещение атакованного ночного клуба в Стамбуле

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Полицейский спецназ и взрывотехники обыскивают ночной клуб в Стамбуле, в котором произошло вооруженное нападение, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что два злоумышленника в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили беспорядочную стрельбу. Один из нападавших все еще находится в здании, которое окружено полицией.

В результате нападения погибли не менее двух человек, от 40 до 60 могли получить ранения.