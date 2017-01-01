В стамбульском клубе, где открыли стрельбу, находились 700-800 человек

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В стамбульском клубе Reina, в котором неизвестные в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу, находились 700-800 человек, нападавшие говорили на арабском, сообщает газета Hurriyet.

Ранее сообщалось, что два злоумышленника в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили беспорядочную стрельбу. По данным телеканала NTV, в результате стрельбы два человека погибли и около 20 получили ранения.

Также, по данным газеты Hurriyet, среди погибших – один полицейский и один мирный житель.