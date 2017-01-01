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В мире

Мальта возглавит Совет ЕС на фоне неопределенности в отношениях с Россией

01:4601.01.2017
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Флаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе
© AP Photo/ Yves Logghe

БРЮССЕЛЬ, 1 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Самое маленькое государство Евросоюза – Мальта – с 1 января на полгода впервые станет председателем Совета ЕС и намерена посвятить свое председательство усилиям по разрешению миграционного кризиса и укреплению безопасности Союза, хотя будет вынуждена также столкнуться с перспективами отношений с РФ, Турцией и США.

Мальта, которая будет с января по июнь председательствовать на всех заседаниях Совета ЕС, кроме сессий Совета ЕС по иностранным делам, выделила шесть основных приоритетов: миграция, единый рынок, безопасность, социальная политика, соседи Европы и морская политика. Однако, представителям мальтийского правительства также придется искать консенсус внутри Евросоюза по таким непростым вопросам, как антироссийские санкции, миграционные договоренности с Турцией и переговоры о вступлении в ЕС, отношения с новой администрацией США и выход Великобритании из состава объединения.

Израильский флаг у посольства Израиля в Москве
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Миграция: в повестке и вне ее

Мальта столкнется с "легкой версией" миграционного кризиса, поскольку проблемы неконтролируемых потоков мигрантов, стремящихся на север Европы через страны Балканского полуострова, а также их притока через территорию Турции были в значительной степени решены при ее предшественниках.

В официальной повестке, опубликованной мальтийским председательством Совета ЕС, говорится, что Мальта намерена как добиваться выполнения уже принятых решений по борьбе с миграционным кризисом, так и постоянно "подогревать" интерес коллег к этой теме. В частности, планируется внимательно отнестись к пересмотру европейской системы предоставления убежища, скорее добиться расселения по странам Евросоюза 160 тысяч мигрантов, прибывших в Италию и Грецию, а также продолжить усилия по поддержке африканских стран, чтобы сократить количество стремящихся в ЕС беженцев из Африки.

Передавшая эстафету Словакия оставила Мальте в наследство и вопросы, связанные с отношениями ЕС и Турции, благодаря договоренностям с которой Европе удалось в сотни раз снизить приток нелегалов на свою территорию. Соглашение с Анкарой, в частности, предполагает предоставление Турции безвизового режима и активизацию переговоров о вступлении в ЕС, однако эти пункты далеки от реализации.

В ЕС нет консенсуса о судьбе переговоров с Турцией о вступлении в Евросоюз. ЕС раскритиковал Анкару за нарушения основополагающих свобод после попытки военного переворота в стране, но некоторые его страны-члены выступили резче других. Так, Австрия настаивала на заморозке переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, тогда как другие 27 стран ЕС в декабре согласовали лишь позицию о том, что не намерены в ближайшее время открывать новые главы переговорного досье.

Визовое досье также оказалось непростым. Согласно позиции Еврокомиссии, Турция по-прежнему должна выполнить семь условий для отмены визового режима. На выполнение одного из условий – смягчение антитеррористического законодательства – Анкара идти наотрез отказалась. При этом турецкие власти неоднократно грозили Европе выходом из миграционного соглашения, если ЕС не выполнит свои обязательства.

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Борьба с терроризмом

Вопросы безопасности остаются для Евросоюза ключевыми уже второй год. Череда терактов в европейских городах – Париже, Брюсселе, Ницце, Берлине – заставила ЕС принять ряд антитеррористических мер, но не снизила до минимума вероятность угрозы. Так, во Франции уже четыре раза продлевалось действие режима чрезвычайного положения, введенного после терактов в Париже 13 ноября 2015 года, а в Бельгии уже несколько месяцев действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных.

Мальтийское председательство намерено продолжать усилия по борьбе с терроризмом, в том числе решая деликатный для стран Евросоюза вопрос об обмене информацией. В повестке председателя говорится, что продолжится работа "по усилению обмена и контроля за информацией, включая возможности по взаимодействию в сфере баз данных, используемых национальными правоохранительными органами и службами по охране границ".

Новый председатель Совета ЕС намерен также добиться прогресса в реализации инициатив по лучшей защите внешних границ Евросоюза. В их числе — создание общеевропейской системы по регистрации въезда и выезда граждан третьих стран, а также создание системы ЕС по сбору информации и предоставлению разрешений на въезд (ETIAS), которая будет разрешать или запрещать въезд в ЕС гражданам стран, с которыми у Евросоюза действует безвизовый режим.

Посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Отношения с соседями

В силу своего географического расположения, Мальта намерена уделить особое внимание странам, находящимся к югу от Евросоюза. При этом планируется не только продолжить работу по стабилизации Ливии и поддерживать демократический процесс в Тунисе, но и способствовать усилиям ЕС по разрешению сирийского конфликта, а также по возобновлению мирных переговоров между Израилем и Палестиной.

"По-прежнему важно взаимодействие с восточными соседями, в том числе поддержка Украины и обеспечение сотрудничества с Россией по мировым и региональным вопросам", — говорится в программе мальтийского председательства.

В 2016 году наиболее актуальными вопросами взаимодействия с Восточными партнерами ЕС стали перспективы отмены виз для граждан Грузии и Украины – с соответствующей рекомендацией еще в декабре 2015 года выступила Еврокомиссия. В 2016 году некоторые страны ЕС выдвинули обязательным условием визовой либерализации введение нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях. Этот механизм был согласован только в начале декабря 2016 года, 15 декабря за него проголосовал Европарламент, но он еще не был официально принят Советом ЕС и не вступил в силу.

Незадолго до рождественских каникул постпреды стран-членов ЕС при Евросоюзе подтвердили договоренность об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок граждан Грузии одновременно со вступлением в силу этого механизма. В случае с Украиной о такой договоренности пока не сообщалось. Соответственно, консенсус по этому вопросу также становится заботой мальтийского председательства.

Удар по отношениям ЕС и Украины нанес референдум в Нидерландах, на котором граждане высказались против соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли Украина – ЕС, уже действующего на предварительной основе. По итогам референдума Нидерланды не смогли ратифицировать соглашение, которое уже прошло ратификацию в 27 странах-членах Евросоюза.

Чтобы учесть волю народа, голландское правительство предложило партнерам по ЕС принять обязывающее решение, в котором прописывается, каких выгод Украина не получит от этого соглашения. Такое решение было принято на итоговом саммите ЕС за 2016 год: лидеры подтвердили, что ассоциация Украина — ЕС не предполагает вступления в союз, предоставления статуса кандидата в члены ЕС и не является обязательством дать такой статус в будущем. В соглашении, как отметил саммит ЕС, речь не идет и о предоставлении Украине со стороны ЕС гарантий безопасности и дополнительного финансирования. Кроме того, не предполагается свободного передвижения, в том числе для работы, граждан Украины в ЕС. На основании этого решения премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен в начале 2017 года предложить парламенту страны ратифицировать соглашение.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Внешнеполитические итоги года
Россия: взаимодействие и санкции

Главы МИД стран-членов ЕС еще в марте 2016 года приняли решение о "выборочном взаимодействии" с Россией по вопросам, представляющим интерес для Евросоюза. Это решение не привело к разморозке официальных форматов сотрудничества и переговоров между ЕС и РФ по ряду важных вопросов, таких как заключение нового всеобъемлющего соглашения и облегчение визового режима. О возобновлениях саммитов Россия – Евросоюз по-прежнему речи не идет, как и не ясны перспективы визита в Москву глава дипломатии ЕС Федерики Могерини. При этом стороны продолжают диалог на уровне политдиректоров. По итогам ноябрьского раунда таких консультаций замглавы МИД РФ Алексей Мешков сообщил журналистам, что стороны ушли от политизированных клише и признали, что противостояние больше не может усиливаться.

Но параллельно с диалогом ЕС продолжает свою санкционную политику. Первые антироссийские ограничительные меры – индивидуальные – были введены ЕС в марте 2014 года при председательстве Греции, и с тех пор санкции усиливались и продлевались при всех председателях Совета ЕС, независимо от их позиции в отношении РФ.

Экономические санкции против РФ, истекавшие в конце января 2017 года, были еще в декабре продлены до 31 июля 2017 года. Однако на мальтийское председательство выпадает решение как минимум по двум пакетам санкций: индивидуальным мерам, действие которых истекает 15 марта 2017 года, и санкциям против Крыма, продлеваемым ежегодно 23 июня. Таким образом, заявленное взаимодействие с Россией Мальте, как и ее предшественникам, придется увязывать с судьбой санкционной политики.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Трамп и Brexit

Мальта становится председателем ЕС в преддверии смены президента США, которые при предыдущей администрации всегда выступали в авангарде санкционного давления на Россию. После избрания Трампа лидеры европейских институтов неоднократно заявляли о необходимости сохранить тесную связь между ЕС и Соединенными Штатами, отмечая при этом общность интересов. Однако более детальных комментариев европейские лидеры зачастую избегали, отмечая, что программа нового президента еще не совсем ясна. Когда курс нового президента станет окончательно ясен, Евросоюзу нужно будет определиться со своей позицией, и здесь Мальте как председателю предстоит гарантировать консенсус внутри ЕС.

Самостоятельность внешнеполитического курса ЕС неоднократно ставили под сомнение эксперты и политики. Так, постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял, что Евросоюз начнет пересматривать санкционную политику, если новая американская администрация избранного президента Дональда Трампа пойдет по пути ослабления или снятия антироссийских санкций.

При этом глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в декабре заявила, что Евросоюз и Россия могут занять общую позицию по ряду международных вопросов в противовес той политике, которую намерена проводить администрация избранного президента США Дональда Трампа. По ее словам, европейцы и россияне могут оказаться на одной стороне по таким вопросам, как иранская сделка, ближневосточное урегулирование и, возможно, роль ООН.

Помимо отношений с США, Евросоюзу в ближайшем будущем придется выстраивать новые отношения с Великобританией. Как ожидается, следующим шагом после референдума, на котором британцы проголосовали за выход из ЕС, станет формальное уведомление Лондона о желании выйти из объединения.

Премьер-министр страны Тереза Мэй неоднократно заявляла, что ее правительство намерено направить это уведомление до конца марта. После получения уведомления ЕС начнет переговоры об условиях выхода Британии, а также о новых рамках партнерства – начало этих переговоров, скорее всего, также придется на председательство самой маленькой страны Евросоюза.

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