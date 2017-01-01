Глава ДНР поздравил жителей республики с Новым годом

ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко поздравил жителей ДНР с Новым годом и выразил надежду, что в следующем году в состав ДНР войдут все города и населенные пункты Донецкой области, в которых проходил референдум 2014 года.

"В наступающем году мы продолжим бороться и трудиться, и я хочу верить вместе с вами, что в следующем году мы сможем изгнать оккупантов с нашей земли и вернуть мир и покой в Славянск, Краматорск, Мариуполь и все города и поселки, в которых в 2014 году прошел референдум", — сказал Захарченко, обращаясь к жителям республики.

Также он поздравил всех с наступающим 2017 годом и пожелал не терять оптимизма.

"Я хочу пожелать вам встретить Новый год с улыбкой, не будем поддаваться унынию, сядем за семейный стол с родителями и детьми, позовем друзей и выпьем бокал шампанского за счастье, за удачу, за здоровье, за мир после победы… Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с новым, 2017 годом! Будьте счастливы!" — сказал Захарченко.