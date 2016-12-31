Полиция: кричавший о бомбе в центре Берлина встретит Новый год в участке

БЕРЛИН, 31 дек — РИА Новости. Мужчина, кричавший о заложенной бомбе, задержан в центре Берлина, сообщает агентство dpa.

"Он кричал: "Бомба, бомба!" и теперь он встречает Новый год-2017 у нас", — сообщает пресс-служба полиции Берлина в Twitter.