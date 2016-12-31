В Бангладеш застрелили парламентария, ранившего ребенка

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Неизвестные застрелили парламентария от правящей партии в Бангладеш, который более года назад тяжело ранил девятилетнего мальчика, передает агентство Франс Пресс.

Представитель полиции сообщил, что в нападении на 48-летнего Манджурула Ислам Литона (Manjurul Islam Liton) в округе Гайбандха на севере страны участвовали не менее трех злоумышленников, которым удалось скрыться.

В октябре Литон, представляющий в парламенте правящую партию "Авама Лиг", был арестован в рамках расследования стрельбы, в результате которой был тяжело ранен девятилетний мальчик.

Предположительно, депутат проезжал мимо мальчика и его дяди, с которым у него возникла ссора. Литон открыл стрельбу, но промахнулся и попал в ребенка. Полиция до сих продолжает расследование этого инцидента, который вызвал массовые акции протеста в стране.