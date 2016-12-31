Чуркин призвал членов СБ ООН к эффективной работе в интересах дела

ООН, 31 дек – РИА Новости. Совет Безопасности ООН может принимать важные решения, если его члены будут сосредоточены на "интересах дела", а не на "зарабатывании политических очков", заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

"То, что мы завершаем год принятием двух важных резолюций единогласно, говорит о том, что если мы сосредоточимся на интересах дела, а не на зарабатывании каких-то политических или пропагандистских очков, то мы способны к совместному единогласному принятию важных решений", — заявил Чуркин на заседании СБ ООН.

В субботу СБ ООН единогласно утвердил резолюцию по урегулированию в Сирии, которая поддерживает усилия РФ и Турции в этом вопросе.

Ранее СБ ООН также единогласно принял резолюцию осуждающую "поселенческую" деятельность Израиля.

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