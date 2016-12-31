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В мире

Глава МВД Испании заявил, что потенциальная угроза теракта "нейтрализована"

20:3531.12.2016
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Виды Испании. Архивное фото
© Fotolia/ flairimages

МАДРИД, 31 дек – РИА Новости. Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо заявил в субботу, что при аресте в Мадриде двух подозреваемых в терроризме на этой неделе были обнаружены боеприпасы к автомату АК-47, однако само оружие обнаружено не было, его продолжают разыскивать. При этом министр заверил, что угроза, которую представляли эти два человека, "нейтрализована".

Национальная полиция Испании. Архивное фото
© AFP 2016/ Javier Soriano
В Испании задержали двух человек за пропаганду терроризма

В минувшую среду Национальная полиция Испании задержала двух человек по подозрению в террористической деятельности. При обыске были обнаружены четыре магазина к АК-47 и 30 патронов. Соидо сообщил журналистам, что информация о том, что при обысках был обнаружен АК, которую ранее распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности.

Оба задержанных имеют испанские паспорта, однако их семьи приехали в Испанию из Гамбии и Марокко. Им 18 и 25 лет. Как сообщала ранее полиция, они встречались с другими подозреваемыми в исламизме в одном из районов Мадрида. Были проведены обыски в пяти домах. По версии полиции, задержанные занимались пропагандой терроризма, конкретных планов совершения теракта у них не было.

"Опасная ситуация, которую могли спровоцировать эти два джихадиста, нейтрализована, не было найдено признаков, что будет организовано нападение. Мы предприняли все необходимые меры, чтобы вы были спокойны и могли отметить Новый год", — приводит МВД Испании слова министра, которые он произнес во время посещения центрального управления полиции Мадрида в субботу.

Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
© РИА Новости. Захари Шойрер
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Он заверил, что патрулирование улиц в новогоднюю ночь будет усилено, но не стал приводить данные о числе представителей правопорядка, которые будут обеспечивать безопасность.

Известно, что только на центральной площади испанской столицы Пуэрта-дель-Соль, где соберутся до 25 тысяч человек, будут работать 800 полицейских. Подъезды к площади будут перекрыты машинами, вазонами и столбами, которые установили дополнительно.

"Генеральная репетиция" готовности правоохранительных органов состоялась на Пуэрта-дель-Соль накануне вечером. На площади в этот момент собралось 19 тысяч человек. "Репетиция" прошла без происшествий. По итогам "некоторые детали" были скорректированы, сообщил министр.

"Вы можете быть уверены: мы находимся в руках специалистов, в лучших руках. Силы безопасности призывают к спокойствию, и я присоединяюсь", — заявил Соидо.

Автомобиль испанской полиции. Архивное фото
© Fotolia/ samantha vial
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Однако министр признал, что "нулевого риска не существует", что терроризм — "всеобщая угроза". При этом Соидо призвал "не жить в страхе", продолжать придерживать прежнего образа жизни, традиций, в противном случае "это будет победа терроризма".

"Я уверен, что все мы одержим победу в этой битве, потому что обретение свободы нам дорого обошлось, и ее у нас никто не отнимет. Вместе мы сможем защитить себя от террористического насилия", — добавил министр.

В среднем на протяжении последних двух лет полиция и Гражданская Гвардия задерживали одного террориста в стране раз в пять дней. С июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, были задержаны 177 человек, подозреваемых в терроризме.

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