США
31.1231 декабря22:12МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Премьер Индии анонсировал ряд реформ и пообещал бороться с коррупцией

19:2631.12.2016
0300
Страны мира. Индия. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации за несколько часов до наступления Нового года анонсировал ряд социально-экономических реформ и пообещал продолжить борьбу с коррупцией.

Моди начал обращение с напоминания о валютной реформе, начатой 9 ноября. Тогда из оборота в рамках борьбы с коррупцией, "грязными" деньгами, уходом от налогов, фальшивомонетчиками и спонсированием терроризма из оборота были изъяты самые крупные на тот момент купюры в 500 и 1000 рупий, что привело к очередям в банках и ударило по экономической активности, в частности в мелком и среднем бизнесе.

По словам Моди, индийцы показали "беспрецедентный пример гражданского самопожертвования" ради лучшего будущего, вытерпев все сложности начального периода реформы. "Делается все, чтобы нормализовать работу банков в новом году как можно раньше. Всем причастным людям поручено работать на опережение, чтобы привести в норму осуществление банковских услуг, особенно в сельской и отдаленной местности", — заявил он в обращении, транслировавшемся на всю страну.

При этом Моди дал понять, что работа по борьбе с коррупцией и уклонением от налогов далека от завершения. Он привел "данные, которые заставят вас смеяться".

"Лишь 2,4 миллиона человек в стране признают, что их доходы превышают миллион рупий (около 900 тысяч рублей по текущему курсу). Можем ли мы это принять?" — заявил он, ссылаясь на правительственную статистику.

Он не уточнил, является ли этот доход годовым или ежемесячным, но добавил, что "мы видим большие дома и машины вокруг нас, в больших городах мы можем найти много людей с доходом свыше миллиона рупий". "Дискутировать о том, что ждет коррумпированных, естественно. Закон будет идти своим путем", — добавил он, призвав все политические, в том числе оппозиционные, силы работать вместе в борьбе с коррупцией.

Также премьер объявил целый ряд социально-экономических реформ, которые готовится воплотить в жизнь правительство в наступающем году. Так, будет расширена программа финансовой помощи роженицам. Сейчас она действует менее чем в 100 округах страны и составляет 4 тысячи рупий (3,6 тысячи рублей). Теперь ее планируют расширить на 650 округов и увеличить выплаты до 6 тысяч рупий (5,4 тысячи рублей). По словам Моди, это поможет снизить уровень материнской смертности после родов.

Кроме того, Моди пообещал, что ставки вкладов пенсионеров в банках будут зафиксированы на уровне 8% для вкладов суммой не более 750 тысяч рупий. Правительство с определенными условиями намеренно снизить ставку кредита для малоимущих и жителей сельских районов, строящих собственные дома. Фермерам, взявшим кредиты в определенных финучреждениях, будет списан долг за два месяца, также будут увеличены государственные кредитные гарантии для малого бизнеса.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.