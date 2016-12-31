Премьер Индии анонсировал ряд реформ и пообещал бороться с коррупцией

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации за несколько часов до наступления Нового года анонсировал ряд социально-экономических реформ и пообещал продолжить борьбу с коррупцией.

Моди начал обращение с напоминания о валютной реформе, начатой 9 ноября. Тогда из оборота в рамках борьбы с коррупцией, "грязными" деньгами, уходом от налогов, фальшивомонетчиками и спонсированием терроризма из оборота были изъяты самые крупные на тот момент купюры в 500 и 1000 рупий, что привело к очередям в банках и ударило по экономической активности, в частности в мелком и среднем бизнесе.

По словам Моди, индийцы показали "беспрецедентный пример гражданского самопожертвования" ради лучшего будущего, вытерпев все сложности начального периода реформы. "Делается все, чтобы нормализовать работу банков в новом году как можно раньше. Всем причастным людям поручено работать на опережение, чтобы привести в норму осуществление банковских услуг, особенно в сельской и отдаленной местности", — заявил он в обращении, транслировавшемся на всю страну.

При этом Моди дал понять, что работа по борьбе с коррупцией и уклонением от налогов далека от завершения. Он привел "данные, которые заставят вас смеяться".

"Лишь 2,4 миллиона человек в стране признают, что их доходы превышают миллион рупий (около 900 тысяч рублей по текущему курсу). Можем ли мы это принять?" — заявил он, ссылаясь на правительственную статистику.

Он не уточнил, является ли этот доход годовым или ежемесячным, но добавил, что "мы видим большие дома и машины вокруг нас, в больших городах мы можем найти много людей с доходом свыше миллиона рупий". "Дискутировать о том, что ждет коррумпированных, естественно. Закон будет идти своим путем", — добавил он, призвав все политические, в том числе оппозиционные, силы работать вместе в борьбе с коррупцией.

Также премьер объявил целый ряд социально-экономических реформ, которые готовится воплотить в жизнь правительство в наступающем году. Так, будет расширена программа финансовой помощи роженицам. Сейчас она действует менее чем в 100 округах страны и составляет 4 тысячи рупий (3,6 тысячи рублей). Теперь ее планируют расширить на 650 округов и увеличить выплаты до 6 тысяч рупий (5,4 тысячи рублей). По словам Моди, это поможет снизить уровень материнской смертности после родов.

Кроме того, Моди пообещал, что ставки вкладов пенсионеров в банках будут зафиксированы на уровне 8% для вкладов суммой не более 750 тысяч рупий. Правительство с определенными условиями намеренно снизить ставку кредита для малоимущих и жителей сельских районов, строящих собственные дома. Фермерам, взявшим кредиты в определенных финучреждениях, будет списан долг за два месяца, также будут увеличены государственные кредитные гарантии для малого бизнеса.