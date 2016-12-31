Российский флаг вновь вывесили на центральной площади испанского Бургоса

МАДРИД, 31 дек – РИА Новости. Активисты вывесили российский триколор на здании на центральной площади испанского города Бургос в автономном сообществе Кастилия и Леон, чтобы выразить солидарность России в связи с убийством посла в Турции Андрея Карлова и крушением самолета Ту-154, рассказал РИА Новости соучредитель организации "Европейская платформа друзей России" Эухенио Дорао.
По его словам, флаг появился на фасаде здания, расположенного на центральной городской площади Пласа Майор. Он представляет собой огромное полотнище цветов российского триколора с изображением герба, двумя георгиевскими лентами на белом фоне по краям и траурной лентой в верхней части.
"Мы разделяем успехи и боль России в 2016 году в деле борьбы с терроризмом… Мы вывесили флаг в связи с жестоким убийством посла Андрея Карлова и в память о пассажирах разбившегося самолета, среди которых были артисты Ансамбля имени Александрова", — заявил Дорао.
Впервые пять флагов РФ и флаг Крыма появились в Бургосе в феврале 2015 года. Вывесив флаги на фасаде своего дома, Дорао решил столь необычным способом привлечь внимание к деятельности возглавляемой им организации, цель которой — "донести до людей, что Россия всегда была и остается частью Европы, и что Европа намного больше, чем ЕС и НАТО". Периодически "Платформа друзей России" организует различные конференции, участники которых обсуждают отношения России и Европы, события на Украине, российскую историю.
Провисели флаги более года. В начале марта 2016 года по распоряжению мэрии их сняли. Представители городских властей в беседе с РИА Новости тогда ссылались на местное законодательство, регулирующее внешний вид городских зданий, заявив, что флаги на частных домах можно вывешивать лишь на короткое время в связи с различными событиями или праздниками. Активисты осудили действия мэрии, но подчинились решению.
Вновь российский флаг появился на центральной площади Бургоса в июне, накануне празднования Дня России. На этот раз через несколько дней после праздника флаг сняли. Это позволило избежать новых скандалов с мэрией. По словам Дорао, власти города и на этот раз обеспокоены вопросом, как долго провисит флаг.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". В конце декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи.