Российский флаг вновь вывесили на центральной площади испанского Бургоса

МАДРИД, 31 дек – РИА Новости. Активисты вывесили российский триколор на здании на центральной площади испанского города Бургос в автономном сообществе Кастилия и Леон, чтобы выразить солидарность России в связи с убийством посла в Турции Андрея Карлова и крушением самолета Ту-154, рассказал РИА Новости соучредитель организации "Европейская платформа друзей России" Эухенио Дорао.

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По его словам, флаг появился на фасаде здания, расположенного на центральной городской площади Пласа Майор. Он представляет собой огромное полотнище цветов российского триколора с изображением герба, двумя георгиевскими лентами на белом фоне по краям и траурной лентой в верхней части.

"Мы разделяем успехи и боль России в 2016 году в деле борьбы с терроризмом… Мы вывесили флаг в связи с жестоким убийством посла Андрея Карлова и в память о пассажирах разбившегося самолета, среди которых были артисты Ансамбля имени Александрова", — заявил Дорао.

Впервые пять флагов РФ и флаг Крыма появились в Бургосе в феврале 2015 года. Вывесив флаги на фасаде своего дома, Дорао решил столь необычным способом привлечь внимание к деятельности возглавляемой им организации, цель которой — "донести до людей, что Россия всегда была и остается частью Европы, и что Европа намного больше, чем ЕС и НАТО". Периодически "Платформа друзей России" организует различные конференции, участники которых обсуждают отношения России и Европы, события на Украине, российскую историю.

Провисели флаги более года. В начале марта 2016 года по распоряжению мэрии их сняли. Представители городских властей в беседе с РИА Новости тогда ссылались на местное законодательство, регулирующее внешний вид городских зданий, заявив, что флаги на частных домах можно вывешивать лишь на короткое время в связи с различными событиями или праздниками. Активисты осудили действия мэрии, но подчинились решению.

Вновь российский флаг появился на центральной площади Бургоса в июне, накануне празднования Дня России. На этот раз через несколько дней после праздника флаг сняли. Это позволило избежать новых скандалов с мэрией. По словам Дорао, власти города и на этот раз обеспокоены вопросом, как долго провисит флаг.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". В конце декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи.