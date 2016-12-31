В Хельсинки машина врезалась в пешеходов на парковке у станции метро

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Машина врезалась в пешеходов у метро в столице Финляндии в субботу, четыре человека получили травмы, один из них ранен тяжело, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, инцидент произошел на парковке у станции метро. Водитель задержан, однако полиция не считает, что он врезался в людей умышленно. Правоохранители также не нашли признаков наркотического или алкогольного опьянения.

​По данным телекомпании Yle, во время движения водитель машины почувствовал себя плохо.