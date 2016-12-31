Силы безопасности Ирака предотвратили теракт в шиитском районе Багдада

ДУБАЙ, 31 дек — РИА Новости. Силы безопасности Ирака в субботу подорвали заминированную машину под управлением смертников, которая направлялась в шиитский район Багдада Эль-Казымия, говорится в заявлении руководства операциями по безопасности в Багдаде.
Группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за двойной теракт в центре Багдада, который в субботу унес жизни 28 человек. Два взрыва произошли в субботу в утренний час пик в оживленном торговом районе ас-Синак возле магазина по торговле запчастями для автомобилей. В одном месте взорвался смертник, в другом — сработало взрывное устройство. Ранения получили не менее 54 человек.