В Китае после пожара на судне без вести пропали пять рыбаков
14:5131.12.2016
(обновлено: 14:52 31.12.2016)
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ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Пожар произошел на рыболовном судне в китайской провинции Шаньдун, пропали пять человек, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая (CCTV).
По данным телеканала, инцидент произошел на пристани в городском округе Вэйхай. В момент пожара на судне находились 12 человек, семерых уже удалось спасти, они были направлены в больницу.
В настоящий момент ведутся поиски еще пяти рыбаков. Причина возгорания не сообщается.