Си Цзиньпин пожелал всему миру хорошего 2017 года

ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новогодним обращением, пожелав миру хорошего 2017 года, а также выразив надежду на то, что мировое сообщество преодолеет возникающие трудности.

Трансляцию обращения китайского лидера вело Центральное телевидение Китая ( CCTV ).

"Китайский народ надеется, что не только он один будет жить хорошо в новом году, но также жители всех стран проживут будущий год хорошо. В настоящий момент некоторые страны и регионы по-прежнему страдают от военной смуты и бедности, болезни и бедствия постоянно вторгаются в жизнь многих людей. Я искренне надеюсь, что мировое сообщество возьмется за руки, будет придерживаться концепции "сообщества с единой судьбой", чтобы построить на нашей планете еще более мирное и процветающее окружение", — сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что для Китая 2016 год был "необычным и незабываемым". При этом китайский лидер отметил успехи своей страны в области космонавтики, в частности, упомянув успешную миссию китайского космического корабля "Шэньчжоу-11" ("Священный челнок-11").

Си Цзиньпин также отметил, что в будущем году правительство КНР продолжит реализовывать запланированные на 13-й пятилетний план (2016-2020 годы) программы социально-экономического развития.