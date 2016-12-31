В Китае 16 человек осудили за незаконную торговлю органами

ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Суд китайской провинции Шаньдун приговорил группу из 16 человек, в том числе медицинских сотрудников, к тюремным срокам до пяти лет за торговлю человеческими органами, передает в субботу агентство Синьхуа.

Согласно информации суда города Цзинань, группа лиц с ноября 2014 года искала через интернет в Китае желающих продать свои почки, после чего делала им необходимые анализы.

После прохождения всех процедур, медики в составе группы проводили незаконные операции по изъятию органов в городе Фэйчэн, за что платили донорам около 40 тысяч юаней. При этом пациентам, для которых они подбирали почки, они называли цену от 400 до 600 тысяч юаней (около 86 тысяч долларов США).

Суд приговорил 16 человек, среди которых два хирурга, один анестезиолог, медсестра и ассистент врача, к срокам до пяти лет лишения свободы за организацию незаконной продажи человеческих органов. Они также обязаны будут выплатить штраф в размере от 10 до 40 тысяч юаней.