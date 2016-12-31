В Киеве заявили о ранении украинского военного в Донбассе

© РИА Новости. Евгений Биятов Перейти в фотобанк В Киеве заявили, что не предоставят Донбассу особый статус Один украинский военный получил ранение за прошлые сутки в ходе боевых действий в Донбассе, погибших среди украинских военных нет, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было, один наш боец получил ранение", — сказал он.