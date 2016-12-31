РФ начнет работать с администрацией Трампа после его вступления в должность

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Контакты между Россией и администрацией избранного президента США Дональда Трампа начнутся после его вступления в должность, тогда же определится график встреч министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и нового американского госсекретаря, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, как внешнеполитическое ведомство, можем работать с командой, которая представляет власть, а именно является утвержденной. Поэтому мы ждем, когда в Белый дом придет новая администрация, после чего готовы будем с ней работать", — пояснила российский дипломат.

Она отметила, что после того, как новый президент официально придет в Белый дом, "будет выстроен график рабочих встреч, в том числе между главами внешнеполитических ведомств России и США".

Ранее Трамп предложил на пост госсекретаря США главу нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона, его кандидатуру должен одобрить американский сенат. Инаугурация нового президента состоится 20 января.

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