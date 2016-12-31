В Баку заявили, что Ереван задерживает выдачу тела азербайджанского солдата

БАКУ, 31 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Армянская сторона задерживает процедуру выдачи тела азербайджанского военнослужащего, погибшего во время инцидента на азербайджано-армянской границе, сообщила в субботу госкомиссия Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан.
"Армянская сторона ранее подтвердила, что тело азербайджанского военнослужащего находится на контролируемой ими территории. Главным принципом гуманитарного права является немедленное возвращение тел погибших военнослужащих сразу же после завершения боевых операций. Но, несмотря на то, что с инцидента прошло три дня, армянская сторона создает препятствия для проведения необходимых процедур по возвращению тела азербайджанского военнослужащего", — заявила госкомиссия.
Ранее МККК сообщил о готовности содействовать возвращению с армянской территории тела погибшего азербайджанского военного.