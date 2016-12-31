В Баку заявили, что Ереван задерживает выдачу тела азербайджанского солдата

БАКУ, 31 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Армянская сторона задерживает процедуру выдачи тела азербайджанского военнослужащего, погибшего во время инцидента на азербайджано-армянской границе, сообщила в субботу госкомиссия Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В четверг пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские военные якобы предприняли попытку диверсии на участке госграницы юго-восточнее села Чинари Тавушской области, в результате которой погибли трое армянских военнослужащих. Минобороны Азербайджана сообщило, что обратилось в Международный комитет Красного креста (МККК) и Минскую группу ОБСЕ для возвращения тела азербайджанского военного, погибшего во время инцидента на границе.

"Армянская сторона ранее подтвердила, что тело азербайджанского военнослужащего находится на контролируемой ими территории. Главным принципом гуманитарного права является немедленное возвращение тел погибших военнослужащих сразу же после завершения боевых операций. Но, несмотря на то, что с инцидента прошло три дня, армянская сторона создает препятствия для проведения необходимых процедур по возвращению тела азербайджанского военнослужащего", — заявила госкомиссия.

Ранее МККК сообщил о готовности содействовать возвращению с армянской территории тела погибшего азербайджанского военного.