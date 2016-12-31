Семья умершей актрисы Керри Фишер и ее матери планирует общие похороны
10:1931.12.2016
(обновлено: 10:21 31.12.2016)
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Семья скончавшейся певицы Дебби Рейнольдс и ее дочери Керри Фишер планирует совместную для них церемонию прощания, передает агентство Рейтер.
Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца. На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.
Сын Дебби Рейнольдс Тод Фишер сообщил, что члены семьи и родственники собираются в эти выходные, чтобы спланировать мероприятия и уточнить дату их проведения. По его словам, семья планировала провести мероприятия частным образом, организовав совместную процессию для матери и дочери, а также похоронив их рядом друг с другом в мемориальном парке Форест Лоун (Forest Lawn) в Калифорнии.
Мама Керри Фишер – яркая комедиантка Дебби Рейнольдс
Дебби Рейнольдс известна своими ролями в комедийных фильмах. Наибольшую популярность ей принес мюзикл "Поющие под дождем", где она исполнила одну из главных ролей (1952).
Дебби Рейнольдс и Роберт Вагнер в спектакле "Скажи лишь одно для меня" (1959).
Настоящее имя артистки – Мэри Фрэнсис Рейнольдсаа. Она родилась 1 апреля 1932 года в городе Эль-Пасо (штат Техас, США). В детстве Мэри была активным ребенком, преуспевала в спорте, состояла в отряде скаутов, играла на валторне.
Кадр из фильма "Война на Диком Западе" (1962).
К середине 1950-х годов Дэбби Рейнольдс стала одной из самых успешных актрис Голливуда. Она сыграла ряд ярких ролей, например, в фильмах "Непотопляемая Молли Браун" (1964) (на фото), "Поющая монахиня" (1966), "Развод по-американски" (1967).
После ряда успехов в кино Дэбби все чаще стала выступать на телевидении, создала свою программу Debbie Reynolds Show и занялась благотворительностью.
На фото: Дебби Рейнольдс играет в боулинг со своей командой, 1951 год.
С 1970-х годов Дэбби Рейнольдс активно играла ряд персонажей второго плана в сериалах.
В 1955 году Дебби Рейнольдс вышла замуж за певца Эдди Фишера, от которого родила дочь Кэрри (ставшую актрисой) и сына Тодда. Супруги развелись в 1959 году.
С 1960 по 1973 год Дэбби Рейнольдс была замужем за миллионером Гарри Карлом. Её третьим мужем, за которого она вышла в 1984 году, был агент по недвижимости Ричард Хамлетт.
Кадр из фильма "Аврал на палубе" (1955).
Актриса обладала прекрасными вокальными данными. Ее песни Abba Dabba Honeymoon (из фильма "Две недели с любовью") и "Тэмми" (из фильма "Тэмми и холостяк") разошлись миллионными тиражами.
На фото: Дэбби Рейнольдс выступает в Сеуле, 1955 год.
Актеры Гэвин МакЛауд, Дебби Рейнольдс (справа) и Мэрилин Майклс, 1982 год.
В шестнадцатилетнем возрасте Рейнольдс победила на конкурсе красоты Мисс Бербанк, и вскоре после этого компания Warner Brothers предложила ей свой контракт для съёмок в кино.
Дэбби Рейнольдс дебютировала в фильме "Дочь Рози О'Грэди" (1950). Но успех пришел только с мюзиклом "Три маленьких слова" (1950), в котором Дебби сыграла роль Хелен Кейн, типичной девчонки конца 1930-х годов.
В кино Дебби в основном снималась в комедиях. В 1950 году она сыграла одну из своих лучших ролей – сестру Джейн Пауэлл в фильме "Две недели с любовью".
Актриса снималась также в документальных фильмах.
Кадр из фильма "Непотопляемая Молли Браун" (1964).
Актрисы Ронда Флеминг (в центре) и Дебби Рейнольдс с супругом певцом Эдди Фишером.
В марте 2003 года Дэбби Рейнольдс получила награду за выдающийся вклад в Голливуд от 82-ой Голливудской Торговой палаты. Она стала первой женщиной, получившей эту высокую награду.
На фото: Дебби Рейнольдс позирует фотографам, 1982 год.
В ноябре 2006 года актриса получила награду "За достижения всей жизни" в калифорнийском университете Чэпмен. В мае 2007 года она была удостоена почётной премии доктора гуманитарных наук в Невадском университете.
На фото: Дебби Рейнольдс в лондонском аэропорту, 1963 год.
В 1973 году Дэбби Рейнольдс приняла участие в возрожденном бродвейском мюзикле "Ирэн". Мюзикл побил все рекорды. После невиданного успеха актриса вновь вышла на сцену с еще одним возрожденным мюзиклом – "Энни получает ваше оружие".
В 1983 году Дэбби Рейнольдс исполнила главную роль в мюзикле "Женщина года" в знаменитом "Палас-Театре".
В последние годы жизни Дебби Рейнольдс жила в Лос-Анджелесе рядом с дочерью Кэрри Фишер.