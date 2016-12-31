Семья умершей актрисы Керри Фишер и ее матери планирует общие похороны

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Семья скончавшейся певицы Дебби Рейнольдс и ее дочери Керри Фишер планирует совместную для них церемонию прощания, передает агентство Рейтер.

Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца. На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.

Сын Дебби Рейнольдс Тод Фишер сообщил, что члены семьи и родственники собираются в эти выходные, чтобы спланировать мероприятия и уточнить дату их проведения. По его словам, семья планировала провести мероприятия частным образом, организовав совместную процессию для матери и дочери, а также похоронив их рядом друг с другом в мемориальном парке Форест Лоун (Forest Lawn) в Калифорнии.