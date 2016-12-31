СМИ: Армения за декабрь нарушила режим прекращения огня в Карабахе 1316 раз

БАКУ, 31 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Армянская сторона в декабре 1316 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе, сообщает в субботу бакинское агентство АПА, ссылаясь на данные минобороны республики за месяц.

"В течение декабря армянская сторона нарушила режим прекращения огня 1316 раз", — передает агентство.

Как уточняет АПА, в ноябре было зафиксировано 733 нарушения.

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