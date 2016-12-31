WWF: Запрет продажи слоновой кости в Китае увеличит контрабанду в Гонконг

ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Запрет на продажу изделий из слоновой кости и на ее обработку на материковой части Китая может привести к росту контрабанды через специальный административный район КНР Гонконг.

Согласно документу, опубликованному Госсоветом Китая, запрет будет вводиться постепенно с 31 марта 2017 года и должен распространиться на всю территорию Китая к 31 декабря 2017 года.

Как заявил старший офицер по расследованию преступлений против дикой природы гонконгского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Шерил Ло, это может привести к тому, что "торговцы превратят Гонконг в приоритетный рынок для отмывания незаконного оборота слоновой кости", сообщает местная радиостанция RTHK.

Радиостанция добавляет, что власти Гонконга ранее заявили о намерении запретить локальную торговлю изделиями из слоновой кости к 2021 году. Цена за килограмм слоновой кости может достигать 1,1 тысячи долларов.

В документе Госсовета КНР говорится, что меры по запрету направлены на усиление охраны слонов, на борьбу с контрабандой изделий из слоновой кости, для чего власти прекратят промышленную обработку для дальнейшей продажи, а также сбыт изделий из слоновой кости. Запрет будет введен на продажу изделий из слоновой кости на уличных рынках и магазинах и через интернет. Контроль над исполнением данных мер возлагается на министерство общественной безопасности КНР, таможню, управление лесного хозяйства, министерство промышленности и торговли.

Обладание предметами из слоновой кости, рога носорога или шкуры панголина — исчезающего вида "бронированного" муравьеда, некогда широко распространенного в Юго-Восточной Азии и Южной Африке — является символом престижа в высшем обществе целого ряда азиатских стран, включая Китай, Корею и Вьетнам.