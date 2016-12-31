Президент Боливии поздравил Путина с успехами в сирийском урегулировании

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес поздравил президента РФ Владимира Путина с успехами российской внешней политики в вопросе сирийского урегулирования и достижения мира на Ближнем Востоке.

"Поздравляем президента Владимира Путина и (российскую — ред.) внешнюю политику с огромными успехами в вопросе достижения мира в Сирии и на Ближнем Востоке", — написал лидер Боливии в своем микроблоге в Twitter.

Felicitamos al Pdte. Vladímir Putin y la política exterior de Rusia por sus grandes esfuerzos para lograr la paz en Siria y el Medio Oriente — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 30 декабря 2016 г.

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В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ).

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