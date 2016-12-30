Бразильский полицейский сознался в убийстве посла Греции в Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полицейский из Рио-де-Жанейро признался в убийстве посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса, возможно, он сделал это по поручению супруги дипломата, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, 29-летний сотрудник полиции Сержиу Морейра сознался в убийстве посла ночью в понедельник в его доме на севере Рио-де-Жанейро. В полиции отказались комментировать данную информацию.

Ранее сообщалось, что, по данным правоохранителей, жена посла Франсуаза и полицейский Сержиу Морейра организовали и, возможно, сами совершили убийство Амиридиса в доме, где проживали супруги. Ранее полиция допросила Морейру и Франсуазу. Сообщалось, что следователи нашли пятна крови на диване в доме посла и его жены. Полиция работает над версией, что посол был убит.

В четверг бразильские СМИ, ссылаясь на заявления чиновников посольства Греции в столице Бразилиа, сообщили, что 59-летний Амиридис исчез трое суток назад, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой. Она и вызвала полицию. По данным телекомпании Globo, жена Амиридиса рассказала полиции, что дипломат вышел ненадолго из дома, в котором они проживали, и пропал.

Затем стало известно, что в сгоревшей машине пропавшего греческого посла в Рио-де-Жанейро полиция Бразилии нашла неопознанное тело. По данным телеканала Globo, у машины те же номерные знаки и характеристики, что и у арендованного послом автомобиля, его обнаружили в муниципалитете Нова-Игуасу, где и пропал посол. С целью установления личности погибшего будет проведена экспертиза.

Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Обязанности посла Греции в Бразилии он принял в январе 2016 года и регулярно проводил "несколько дней в расслабляющей атмосфере Рио", пишет thetoc.gr.

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