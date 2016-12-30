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В мире

Премьер Испании назвал 2016 "годом большой неопределенности"

20:5530.12.2016
(обновлено: 20:56 30.12.2016)
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Премьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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МАДРИД, 30 дек — РИА Новости. "Годом большой неопределенности" назвал уходящий 2016 год премьер Испании Мариано Рахой на итоговой пресс-конференции.

Страны мира. Испания. Мадрид
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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"Это был год неожиданных решений, беспрецедентных событий и политических потрясений. Это был год большой неопределенности — как в Испании, так и за ее пределами", — сказал Рахой. В самой Испании такая неопределенность была вызвана крайне сложной политической ситуацией, связанной с неспособностью конгресса утвердить правительство, и с повторными парламентскими выборами в июне. Среди основных событий в мире глава испанского кабинета назвал выборы в США, а также референдумы в Великобритании, Италии и Колумбии.

"В США на выборах, прошедших в ноябре, победил (Дональд) Трамп. Это, несомненно, большой политический поворот. Последствия мы точно не будем знать до тех пор, пока новая администрация не приступит к выполнению своих обязанностей 20 января", — сказал Рахой.

"На протяжении этого года в Европе мы видели объединение экстремистских сил разного толка, но все они противоположны проекту европейской интеграции. Это политические силы, которые пользуются самими неблагоприятными последствиями кризиса, ищут в национализме, ксенофобии или коммунизме ошибочный ответ на все более сложные вызовы нашему обществу, — сказал глава испанского кабинета.

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По поводу последствий референдума Великобритании он напомнил, что дальнейшие отношения Евросоюза с Лондоном будут определять все страны, входящие в ЕС. "Переговоры начнутся, когда Великобритания формально запросит о выходе из ЕС. Скорее всего, это произойдет в первом квартале этого года", — напомнил Рахой.

Он также назвал двусторонние отношения между Испанией и Великобританией "особенными". "Отношения были прекрасными. Будем надеяться, что они останутся таковыми", — сказал премьер, напомнив, что Великобритания находится на первом месте по инвестициям Испании.

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© РИА Новости. Евгений Биятов
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Комментируя предстоящие в 2017 году выборы в Германии, Франции и Голландии, Рахой высказал пожелание, чтобы по итогам голосования у власти в этих странах оказались "стабильные правительства". "Стабильность оказывает огромное влияние на весь европейский регион. Мне бы хотелось, чтобы в Европе выигрывали умеренные силы, которые находили общий язык и которые представляют интересы абсолютного большинства населения", — сказал глава испанского кабинета.

Относительно экономической ситуации в Испании Рахой настроен оптимистично. По итогам 2016 года экономический рост составит 3,2% — этот показатель в два раза выше, чем в среднем в еврозоне. Кроме того, премьер сообщил, что за год в стране были созданы полмиллиона новых рабочих мест, пенсии увеличились на 0,25%, а минимальная зарплата — на 8%, что стало самым большим повышением за 30 лет. Установлен очередной рекорд по числу туристов — 71 миллион иностранцев посетили Испанию с января по ноябрь.

На сегодняшний день уровень безработицы в Испании составляет 18,9%. "Это все еще высокий уровень, но за последние годы произошло существенное сокращение. Это правильное направление", — добавил Рахой. Кроме того, он заверил, что "потери 10% ВВП за годы экономического кризиса страна сможет восстановить в 2017 году".

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