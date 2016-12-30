Премьер Испании назвал 2016 "годом большой неопределенности"

МАДРИД, 30 дек — РИА Новости. "Годом большой неопределенности" назвал уходящий 2016 год премьер Испании Мариано Рахой на итоговой пресс-конференции.
"В США на выборах, прошедших в ноябре, победил (Дональд) Трамп. Это, несомненно, большой политический поворот. Последствия мы точно не будем знать до тех пор, пока новая администрация не приступит к выполнению своих обязанностей 20 января", — сказал Рахой.
"На протяжении этого года в Европе мы видели объединение экстремистских сил разного толка, но все они противоположны проекту европейской интеграции. Это политические силы, которые пользуются самими неблагоприятными последствиями кризиса, ищут в национализме, ксенофобии или коммунизме ошибочный ответ на все более сложные вызовы нашему обществу, — сказал глава испанского кабинета.
Он также назвал двусторонние отношения между Испанией и Великобританией "особенными". "Отношения были прекрасными. Будем надеяться, что они останутся таковыми", — сказал премьер, напомнив, что Великобритания находится на первом месте по инвестициям Испании.
Относительно экономической ситуации в Испании Рахой настроен оптимистично. По итогам 2016 года экономический рост составит 3,2% — этот показатель в два раза выше, чем в среднем в еврозоне. Кроме того, премьер сообщил, что за год в стране были созданы полмиллиона новых рабочих мест, пенсии увеличились на 0,25%, а минимальная зарплата — на 8%, что стало самым большим повышением за 30 лет. Установлен очередной рекорд по числу туристов — 71 миллион иностранцев посетили Испанию с января по ноябрь.
На сегодняшний день уровень безработицы в Испании составляет 18,9%. "Это все еще высокий уровень, но за последние годы произошло существенное сокращение. Это правильное направление", — добавил Рахой. Кроме того, он заверил, что "потери 10% ВВП за годы экономического кризиса страна сможет восстановить в 2017 году".