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В мире

Прокуратура БиГ обвинила в преступлениях 26 бошняков, сербов и хорватов

20:5430.12.2016
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Молоток судьи. Архивное фото
© Fotolia/ Africa Studio

БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула в пятницу обвинения в военных преступлениях 90-х годов 26 представителям всех трех государствообразующих народов, говорится в сообщении надзорного органа.

Троих бывших военнослужащих армии Республики БиГ бошняков (славян-мусульман) Элвира Муминовича, Самира Кешмера и Мирсада Мензиловича обвинили в нарушении Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Указанные лица в мае 1993 года в части Сараево под контролем армии РБиГ… насильственно лишили свободы, пытали, подвергали многократным издевательствам и избиениям несовершеннолетнюю жертву (девочку-подростка сербской национальности), над которой все трое совершили изнасилование и сексуальные надругательства, нанеся ей психические и физические травмы, последствия которых она ощущает до настоящего времени", — говорится в сообщении ведомства.

Еще троих бошняков – Сенада Джанановича, Эдина Гаджа и Ясмина Эровича — по другому делу обвинили в участии в "насильственном лишении свободы, убийствах, изнасилованиях, пытках и издевательствах над гражданскими лицами сербской национальности" в объектах для содержания пленных в Алипашино-Поле в 1992 году.

Против девяти бывших военнослужащих армии Республики Сербской, арестованных в начале декабря, выдвинуто обвинение в преступлении против человечности — незаконном лишении свободы, пытках и расстреле боснийских хорватов в июле 1992 года.

"Они обвиняются в том, что, будучи членами кризисного штаба, служащими полиции и военнослужащими, в июле 1992 года участвовали в незаконном лишении свободы в районе Миска-Глава около 120 мужчин, среди которых было 15 несовершеннолетних, которые содержались в доме культуры и на близлежащем стадионе, где три дня подвергались издевательствам и пыткам. Во время лишения свободы убито 10-15 пленных, остальные затем отведены в место Любие, где убиты выстрелами из огнестрельного оружия", — уточнил пресс-секретарь прокуратуры Борис Грубешич.

Отдельно от них обвинен другой член сербских вооруженных формирований Никола Савич, которому вменяется нарушение Женевской конвенции в отношении гражданских лиц, по версии следствия – "в ограблении, издевательствах и изнасиловании гражданки бошняцкой национальности в мае 1992 года в городе Вишеград".

Девять бывших членов хорватского совета обороны (HVO) обвинены в том, что с апреля 1992 года до июля 1993 года в районе муниципалитета Орашье совершали военные преступления над многочисленными представителями сербской национальности. Они служили в военной полиции HVO и охранниками лагерей для пленных, где по данным надзорного ведомства, участвовали в "репрессиях сербского населения по национальной, этнической и конфессиональной принадлежности, чем совершили преступление против человечности".

Гражданин Хорватии и БиГ Блажан Кляйич обвинен прокуратурой в том, что с марта по август 1992 года в качестве одного из командиров 101 бригады HVO "планировал, участвовал, подстрекал на незаконное лишение свободы, убийства, пытки и издевательства над гражданскими лицами сербской национальности".

В сообщении прокуратуры не уточняется, сколько из 26 обвиняемых в настоящее время задержаны.

Босния и Герцеговина 21 ноября отметила 21-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.

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