В Армении заявили о гибели еще одного азербайджанского военного

ЕРЕВАН, 30 дек — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны Армении заявило о гибели еще одного азербайджанского военнослужащего на границе в ночь на пятницу.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что утром в четверг ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, в результате чего потеряли убитыми до семи военнослужащих. Позднее он заявил о гибели четырех азербайджанских военнослужащих на границе в ночь на пятницу.

"Азербайджанские ВС потеряли еще одного военнослужащего", — написал Ованнисян в Facebook в пятницу.

Ранее РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана заявили, что азербайджанская сторона не понесла никаких потерь в ночь на пятницу.