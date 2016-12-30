Путин назвал провокационными новые санкции США

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ответ на введение новых антироссийских санкций США заявил, что новые недружественные шаги администрации США расцениваются как провокационные, направленные на дальнейший подрыв отношений, передает пресс-служба Кремля.

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"Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности — наносит ущерб и всему комплексу международных отношений", — говорится в заявлении российского президента.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.