Во Франции "приняли к сведению" новые санкции США против России

ПАРИЖ, 30 дек — РИА Новости. Французские власти "приняли к сведению" новые санкции США в отношении России, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.

"Мы приняли к сведению решение американской администрации", — сказал Надаль, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он отметил, что Франция постоянно и с огромным вниманием следит за возможными посягательствами на свой суверенитет и избирательную систему.

О случаях высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>