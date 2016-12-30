Во Франции "приняли к сведению" новые санкции США против России

ПАРИЖ, 30 дек — РИА Новости. Французские власти "приняли к сведению" новые санкции США в отношении России, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль.
"Мы приняли к сведению решение американской администрации", — сказал Надаль, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что Франция постоянно и с огромным вниманием следит за возможными посягательствами на свой суверенитет и избирательную систему.
О случаях высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>