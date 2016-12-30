Замглавы МИД Украины рассказал, почему не нужно вводить визовый режим с РФ

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Отмена безвизового режима с РФ сыграет против Украины, поскольку в России находятся около 3 миллионов украинцев, заявил заместитель главы министерства иностранных дел страны Вадим Пристайко.

Ранее в МИД Украины заявляли, что проводят анализ ответных мер со стороны РФ в ответ на возможное введение Киевом виз для российских граждан.

"Давайте отменим безвизовый режим (с РФ – ред.), и наши люди тысячами будут стоять в очередях на границе. Это же абсолютно сработает против нас", — сказал Пристайко в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в пятницу.

По его словам, на территории России проживает около 3 миллионов граждан Украины. "В головах половины наших сограждан сидит, что это братская дружественная страна. И они все равно туда ездят", — добавил Пристайко.