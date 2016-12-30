СБ Украины заявила о готовности допросить глав ДНР и ЛНР

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. В Службе безопасности Украины расценивают заявление депутата Верховной рады Надежды Савченко, осужденной в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованной указом российского президента, о возможной встрече в Киеве с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР как возможность допросить их, сообщило украинское интернет-издание LB.ua со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Гитлянскую.

Как сообщили ранее украинские СМИ, Савченко заявила, что продолжит встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В частности, она не исключила встречи с ними в Киеве.

"Пусть приезжают, у нас будет очень много вопросов. Наши следователи тоже с удовольствием пообщаются с ними… Савченко также приходит к нам на разговоры со следователем как свидетель в рамках уголовного производства по созданию террористических организаций ЛНР и ДНР", — заявила Гитлянская.

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