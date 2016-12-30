Баку опроверг заявление Еревана о гибели четырех военнослужащих

БАКУ, 30 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Азербайджанская сторона не понесла потерь в ночь на пятницу, как заявил о том Ереван;

если у армянской стороны есть доказательства, пусть она их представит, заявили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Ранее в четверг пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявило гибели четырех азербайджанских военнослужащих на границе в ночь на пятницу.

"Официально заявляем, что подразделения вооруженных сил Азербайджана не понесли никаких потерь, продолжают вести службу и полностью контролируют оперативную обстановку", — сообщила пресс-служба. Там заявили, что "если у армянской стороны есть неопровержимые доказательства, пусть их представят".