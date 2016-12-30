В Китае вынесли приговор 23 контрабандистам, перевозившим нефтепродукты

ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Суд города Янчжоу в провинции Цзянсу приговорил 23 члена группировки, занимавшейся контрабандой нефтепродуктов, к тюремным срокам до 15 лет, передает в пятницу агентство Синьхуа.

В ходе расследования установлено, что группировка действовала с 2013 по ноябрь 2015 года, за это время злоумышленники осуществили контрабанду 35 тысяч тонн нефтепродуктов.

В ноябре прошлого года таможня города Янчжоу обнаружила танкер "Хайгуаньшань 66", который занимался незаконной транспортировкой нефтепродуктов в порты вдоль реки Янцзы. Позднее в деле стал фигурировать и второй танкер.

Злоумышленники договаривались с иностранными судами, которые вставали на якорь в международных водах недалеко от китайской акватории, после чего члены группировки незаконно доставляли к ним нефтепродукты. Согласно решению суда, члены группировки также были оштрафованы, а танкеры были конфискованы местной таможенной службой.