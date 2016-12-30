Назарбаев поставил ряд задач перед внешнеполитическим ведомством Казахстана

АЛМА-АТА, 30 дек – РИА Новости, Михаил Егорин. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с руководящим составом министерства иностранных дел республики поставил перед ведомством ряд задач, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"Уже с 1 января Казахстан приступит к работе в Совете Безопасности ООН. Избрание в непостоянные члены этой структуры является подтверждением уважения к нашей стране со стороны мирового сообщества. Это ответственная задача, требующая обеспечения глобального лидерства Казахстана в движении за безъядерный мир и в других вопросах международной повестки", — отметил глава государства.

Также президент Казахстана напомнил, что в январе республика принимает 28-ю Всемирную зимнюю Универсиаду, участниками которой станут представители многих стран. Кроме того, Назарбаев обратил внимание на предстоящую в июне-сентябре международную выставку "Астана ЭКСПО-2017". "Свое участие в выставке подтвердили представители 112 государств и 18 международных организаций. Успех мероприятия во многом зависит от целенаправленной работы МИДа", — сказал президент.

В качестве важной задачи Назарбаев определил выстраивание максимально эффективной работы в рамках Евразийского экономического союза с учетом национальных интересов.

"В условиях мирового экономического кризиса, системным элементом первостепенной важности в деятельности органов дипломатической службы страны должно оставаться экономическое измерение. Необходимо заниматься вопросами привлечения инвестиций и экспорта отечественных товаров. В этой связи работа МИДа и посольств должна быть усилена. Следует предметно поработать над подготовкой крупных международных мероприятий, которые запланированы в Астане в следующем году – саммитов ШОС и ОИС", — подчеркнул глава государства.

Назарбаев отдельно указал на необходимость работы посольств в части осуществления соответствующего контроля за соблюдением торгово-экономических договоренностей, заключенных Казахстаном с другими государствами, обратил внимание на высокую ответственность сотрудников министерства, представляющих страну за рубежом, и связанную с этим значимость тщательной проработки кадровых вопросов.