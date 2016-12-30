На Украине полицейские застрелили мужчину, напавшего на прохожих

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Патрульные полицейские смертельно ранили мужчину, который нападал на прохожих в Хмельницком, сообщило в пятницу управление Национальной полиции Украины в Хмельницкой области.

"Злоумышленник, который вел себя неадекватно и агрессивно, сначала ранил медсестру Хмельницкого областного психоневрологического диспансера, после чего, убегая, напал еще на двух прохожих", — говорится в сообщении.

По данным полиции, догоняя нападающего, патрульные осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако тот не остановился и попытался ранить полицейских.

"Правоохранители вынуждены были стрелять на поражение и ранили мужчину в ногу. Но и после этого он продолжал вести себя неадекватно и пытался нападать на окружающих. Раненый скончался в карете скорой помощи во время транспортировки в больницу", — говорится в сообщении.

Как выяснила полиция, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа". Следственные действия продолжаются.