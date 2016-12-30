Назарбаев назначил нового посла Казахстана в Великобритании

АЛМА-АТА, 30 дек – РИА Новости, Михаил Егорин. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил экс-главу МИД Ерлана Идрисова послом республики в Великобритании, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Ранее Назарбаев назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Кайрата Абдрахманова.

В пятницу Назарбаев провел встречу с руководящим составом министерства иностранных дел, в ходе которой представил нового министра Абдрахманова.

"Наряду с этим президент Казахстана, сообщив о назначении Е. Идрисова послом Республики Казахстан в Великобритании, поблагодарил его за проделанную работу на посту руководителя ведомства", — отмечается в сообщении.