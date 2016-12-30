В Киргизии один человек погиб в результате обвала шахты

БИШКЕК, 30 дек — РИА Новости. Один человек погиб в результате обвала шахты Сулюкта в Киргизии, передает в пятницу агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на МЧС республики.

"Происшествие случилось 30 декабря в 7.00 (4.00 мск). Погибшему было 53 года. На место прибыли спасатели, которые вытащили тело из-под завалов и передали в морг Сулюкты", — говорится в сообщении.

Есть ли другие пострадавшие в результате обвала, не сообщается.

Шестнадцатого декабря обвал грунта произошел на киргизской шахте Таш-Кумыра. Их четырех шахтеров, оказавшихся засыпанными землей, двое погибли. По данным МЧС Киргизии все четверо занимались незаконной добычей угля.

Ежегодно на шахтах высокогорной Киргизии гибнут до десятка так называемых "черных копателей", незаконно добывающих полезные ископаемые на продажу без соблюдения каких-либо правил безопасности. В конце ноября один "черный копатель" погиб в Чаткальском районе Джалал-Абадской области во время обвала в сурьмяной шахте, еще пять горняков получили травмы.