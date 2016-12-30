Франция выдала России обвиняемого в убийстве в магазине в Калининграде

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россиянина Александра Осина, объявленного в международный розыск из-за убийства женщины в магазине в Калининграде, экстрадировали в РФ из Франции, сообщил РИА Новости официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

По версии следствия, в декабре 2008 года Осин поссорился со своей жертвой в магазине и нанес ей раны острым предметом в шею, грудь и живот, от которых она скончалась на месте. Осин скрылся и в июне 2010 года был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2013 года — в международный розыск.

В марте 2016 года обвиняемого в убийстве задержали во Франции. В том же месяце Генпрокуратура РФ направила ходатайство о его выдаче в Россию, которое было удовлетворено в декабре 2016 года.

"Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Александра Осина экстрадировали в Россию",-сказал Куренной.

Уголовное дело в отношении Осина расследует следственный отдел по Калининграду Следственного управления СК РФ по Калининградской области.

Он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 (убийство) УК РФ.