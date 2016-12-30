Киев должен предложить план по примирению в Донбассе, считает Медведчук

Переговоры о мире на Украине в 2016 году (1400)

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Властям Украины следует предложить план оперативного политического урегулирования и экономического восстановления пострадавших регионов на востоке страны в духе минских соглашений, считает представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер оппозиционного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на аналитический доклад "западно-европейских спецслужб", который базируется на "информации команды Трампа", сообщил в понедельник, что избранный президент США Дональд Трамп стремится к снятию санкций с России и признанию ее сферы влияния в "пространстве между Польшей и Ираном, Афганистаном и Китаем" по рекомендации бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном.

По словам Медведчука, в современной мировой политике заметно усилились позиции реалистических сил, не заинтересованных в дестабилизации, охватившей мир во время правления уходящей администрации США.

"Украинскому же политикуму в создавшейся ситуации важно, осознав допущенные ошибки, предложить план оперативного политического урегулирования и экономического восстановления пострадавших регионов на востоке Украины в духе минских соглашений, а также четкую повестку дня, которая бы отражала национальные интересы и закладывала прочный фундамент для национального примирения. Потому что иной путь ведет к катастрофе", — приводит слова Медведчука пресс-служба движения.