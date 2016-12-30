СМИ: на юге Турции задержали сорок предполагаемых боевиков ИГ

АНКАРА, 30 дек — РИА Новости. Турецкая полиция задержала в провинции Адана на юге страны 40 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в пятницу агентство Anadolu.

По информации источника агентства в службе безопасности, операция по задержанию предполагаемых террористов прошла с участием вертолетов.

Задержанным предъявлены обвинения в членстве в ИГ и пропаганде ее деятельности.

При обысках в их домах были найдены взрывчатка и самодельные взрывные устройства.