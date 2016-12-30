Лавров заявил, что Россия не оставит без ответа новые санкции США

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия не оставит без ответа новые санкции США, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как Россия должна отреагировать на высылку своих дипломатов из США? Ответить зеркально

Разорвать дипломатические отношения

Дождаться инаугурации Трампа и решать этот вопрос его администрацией

Ничего не делать Результаты

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

"Манеры американской администрации вполне очевидны. И в том и в другом случае дачи предполагались для того, чтобы дети в период зимних каникул отдыхали: там лагеря традиционно открываются, и эти дачи объявлены шпионскими гнездами, как я понимаю из сообщений американской администрации. Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа. Взаимность — это закон дипломатии и международных отношений", — сказал Лавров.

Санкции были объявлены после того, как в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения и уже пообещали, что примут "адекватные меры" в ответ на санкции.