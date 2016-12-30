МККК готов содействовать возвращению тела азербайджанского военного

БАКУ, 30 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Международный комитет Красного креста (МККК) готов содействовать возвращению с армянской территории тела азербайджанского военного, погибшего в результате инцидента на границе, заявила в пятницу руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.
"Сейчас МККК находится в контакте с правительственными органами сторон конфликта по вопросу возвращения тела убитого военнослужащего. Мы готовы осуществить нейтральное посредничество для возвращения тела азербайджанского солдата", — цитирует слова Гусейновой агентство АПА.