МККК готов содействовать возвращению тела азербайджанского военного

БАКУ, 30 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Международный комитет Красного креста (МККК) готов содействовать возвращению с армянской территории тела азербайджанского военного, погибшего в результате инцидента на границе, заявила в пятницу руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

В четверг пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские военные предприняли попытку диверсии на участке госграницы юго-восточнее села Чинари Тавушской области, в результате которой погибли трое армянских военнослужащих. Минобороны Азербайджана сообщило, что обратилось в Международный комитет Красного креста и Минскую группу ОБСЕ для возвращения тела азербайджанского военного, погибшего во время инцидента на границе.

"Сейчас МККК находится в контакте с правительственными органами сторон конфликта по вопросу возвращения тела убитого военнослужащего. Мы готовы осуществить нейтральное посредничество для возвращения тела азербайджанского солдата", — цитирует слова Гусейновой агентство АПА.