Савченко не исключила новых встреч с лидерами ДНР и ЛНР

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованной указом российского президента, заявила, что продолжит встречи с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает в пятницу интернет-издание "Украинская правда".

Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Глава ДНР Захарченко сообщил, что предложил Савченко свой вариант решения вопроса по обмену пленными. Савченко сказала, что договорилась об обмене пленными в формате "226 на 52". Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что готов вновь встретиться с Савченко, если это поможет процессу обмена пленными в Донбассе.

"Я не считаю, что встречи должны быть постоянными и такими длинными, как минский процесс… На нашей встрече (с лидерами ЛНР и ДНР Захарченко и Плотницким — ред.) говорилось, что это возможно (продолжение встреч — ред.). Не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200 километр… следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке. А потом, например, в Киеве, если мы хотим результата", — сказала Савченко в эфире украинского телевидения.

Ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года Савченко скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.