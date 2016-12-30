Spiegel: Шульц не хочет быть кандидатом в канцлеры ФРГ от социал-демократов

БЕРЛИН, 30 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Уходящий председатель Европарламента Мартин Шульц отказался от участия в федеральных выборах в Германии в 2017 году в качестве кандидата в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщил в пятницу еженедельник Spiegel.

По информации издания, Шульц, который ранее заявил, что возглавит партийный список СДПГ земли Северный Рейна-Вестфалии на выборах, еще перед началом рождественских каникул (25 декабря) сообщил своим сторонникам, что он не рассчитывает стать "номером один" в федеральном списке в 2017 году. Таким образом, решение о том, кто же будет выдвинут кандидатом в канцлеры, зависит исключительно от председателя СДПГ, вице-канцлера в действующем правительстве Ангелы Меркель – Зигмара Габриэля, пишет Spiegel.

Ранее представители СДПГ заявили, что партия назовет имя своего кандидата на пост главы правительства во второй половине января 2017 года. Судя по многочисленным публикациям в СМИ, в партии разгорелась борьба между недостаточно популярным у однопартийцев Габриэлем и известным европейским политиком Шульцем. Официального заявления по этому вопросу оба пока не сделали.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 20 декабря, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера на выборах 2017 года от альянса Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

В настоящее время правительство в ФРГ сформировано партиями ХДС, ХСС и СДПГ.