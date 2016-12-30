Дело юноши, устроившего в Минске резню бензопилой, передали в суд

МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Уголовное дело несовершеннолетнего жителя Минска, напавшего с бензопилой на сотрудников и посетителей торгового центра в белорусской столице, поступило в суд, сообщила в пятницу помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Следствием установлено, что вечером 8 октября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр "Новая Европа" с заведенной и готовой к применению бензопилой. Первая посетительница, которую он попытался убить, смогла убежать. Однако подросток убил с помощью бензопилы и топора-кувалды женщину 1973 года рождения, причинил телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам, которым впоследствии была оказана медицинская помощь. Спустя непродолжительное время он был задержан работниками и посетителями торгового центра, а также прибывшими сотрудниками милиции.

"В Минский городской суд поступило уголовное дело по обвинению К. в совершении преступлений… О дате и времени судебного разбирательства будет сообщено дополнительно", — написала Шильвян в Facebook.

В Генпрокуратуре Белоруссии подтвердили направление дела в Минский городской суд для рассмотрения.

В четверг пресс-служба Следственного комитета Белоруссии сообщила, что следователи завершили расследование уголовного дела. Помимо нападения в ТЦ, следствие также установило факт подготовки обвиняемым убийства двух и более лиц 7 октября 2016 года в одном из вузов в Минске.

Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, несовершеннолетний в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Действия обвиняемого квалифицированы по статьям уголовного кодекса "приготовление к убийству двух и более лиц, "покушение на убийство двух и более лиц", "убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений", "хулиганство". Мера пресечения в отношении обвиняемого остается прежней — заключение под стражу.