В Китае приговорили к казни мужчину за поджог автобуса

ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Суд города Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР приговорил мужчину, который устроил поджог автобуса, в результате чего несколько человек получили различные травмы, к смертной казни, передает в пятницу агентство Синьхуа.

Инцидент произошел 21 ноября 2014 года в городе Лючжоу. Тогда обвиненный Сун Яньли поджёг автобус, после чего скрылся с места преступления. В результате инцидента два пассажира получили тяжелые травмы, еще шесть получили легкие травмы, трое пассажиров отделались незначительными ранениями. Мужчина был задержан 24 ноября того же года в городе Учжоу.

В пятницу суд постановил, что его поступок создал угрозу общественной безопасности, вызвало негативное влияние на общество, имело тяжкие последствия, имело большой риск для других людей. Суд также отметил, что мужчина не раскаялся в содеянном, что обуславливает такой суровый приговор. Сун Яньли также был лишен политических прав.