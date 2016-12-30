Минобороны Армении заявило о спокойной ситуации на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 30 дек — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Министерство обороны Армении заявило, что ситуация на армяно-азербайджанской границе в ночь на пятницу была относительно спокойной.

"Ситуация на границе была относительно спокойной, местами были слышны выстрелы. Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию на границе", — написал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

В четверг Ованнисян заявил, что азербайджанские военные предприняли попытку диверсии на участке госграницы юго-восточнее села Чинари Тавушской области, в результате которой погибли трое армянских военнослужащих. Минобороны Азербайджана сообщило, что обратилось в Международный комитет Красного креста и Минскую группу ОБСЕ для возвращения тела азербайджанского военного, погибшего во время инцидента на границе.

В то же время Минобороны Азербайджана заявило о 65 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>