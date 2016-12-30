При обрушении шахты на востоке Индии погибли не менее десяти горняков

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек — РИА Новости. По меньшей мере 10 горняков погибли при обрушении шахты на угольном руднике в индийском штате Джаркханд, сообщает издание Hindustan Times.

Mine collapses in Jharkhand's Lalmatia, 40 workers feared trapped under debris https://t.co/r8vEyk4O2B #india — Work fromHome Indian (@wfhInd) 30 декабря 2016 г.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел поздно вечером в четверг на руднике в Лалматии, округе Годда.

Операция по спасению шахтеров началась лишь утром в пятницу из-за темноты и тумана.

"Спасательные операции начались в пятницу с 06.00 утра (03.30 мск). Мы не уверены насчет того, сколько работников и машин заблокированы в шахте. Но, по имеющейся информации, порядка 10-12 машин работали внутри, когда произошел инцидент. Кроме того, там находилось некоторое число работников. Мы сконцентрированы на том, чтобы спасти людей, заблокированных в шахте", — приводит издание слова представителя полиции Годды Ниры Лал Чаухана.

По данным издания, более 30 человек по-прежнему могут оставаться заблокированными в шахте.