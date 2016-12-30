Посольство США не комментирует данные о закрытии школы и резиденции в РФ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Посольство США в РФ не комментирует информацию о закрытии в Москве англо-американской школы и ограничении доступа дипломатов в посольскую резиденцию в Серебряном бору.

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"Мы советуем переадресовать вопрос об этом российским официальным лицам", — сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии США, отвечая на вопрос, можете ли вы подтвердить информацию телеканала CNN о закрытии англо-американской школы в Москве и ограничении доступа дипломатов в посольскую резиденцию в Серебряном бору.

Ранее телеканал CNN со ссылкой "американского представителя, который был проинформирован по данному поводу", сообщил, что в числе "первых видимых действий России" оказалось закрытие "для американцев и иностранцев" англо-американской школы в Москве. По его данным, туда ходили дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады. Также сообщалось о "закрытии доступа" в посольскую резиденцию в Серебряном Бору. Комментарием российской стороны о том, действительно ли такие меры были приняты, РИА Новости пока не располагает.

В свою очередь в госдепартаменте США РИА Новости сообщили, что видели данные сообщения, при этом в ведомстве отметили, что им "нечего добавить к ранее сделанным заявлениям".

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки".

В Кремле уже расценили такие действия как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры, но спешить с ними не будет.

Санкционные действия американской администрации, которой осталось находиться у власти три недели, выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер, добавил Песков.

Санкции были объявлены после того, как в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.